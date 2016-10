TF1 20:55 bis 22:55 Actionfilm Salt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Evelyn Salt, un agent de la CIA, a toujours réussi à mener à bien les missions les plus périlleuses. Extrêmement appréciée de sa hiérarchie, elle bénéficie de la confiance totale de tous les services internes. Tout se complique lorsque la jeune femme est désignée par un agent russe retenu captif comme une espionne à la solde de la Russie. Personne ne veut y croire. Avant qu'une procédure d'interrogatoire ne soit initiée à son encontre, Salt prend la fuite. Son instinct de survie et son implacable savoir-faire lui permettront-ils d'échapper à la CIA - Elle tente par tous les moyens de percer le secret de ceux qui veulent ruiner sa réputation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelina Jolie (Evelyn Salt) Liev Schreiber (Ted Winter) Chiwetel Ejiofor (Peabody) Daniel Olbrychski (Vassily Orlov) Daniel Pearce (Vassily Orlov (in jungen Jahren)) August Diehl (Michael ?Mike? Krause) Hunt Block (U.S. Präsident Lewis) Originaltitel: Salt Regie: Phillip Noyce Drehbuch: Kurt Wimmer, Brian Helgeland Kamera: Robert Elswit Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16