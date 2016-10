TF1 16:15 bis 17:25 Sonstiges 24 heures aux urgences Entre la peur et l'espoir F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ultime rendez-vous avec l'équipe des urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, avec ce sixième et dernier épisode. Un bébé chute d'un canapé, sa maman est paniquée. Une femme âgée tombe de sa hauteur et c'est sa fille qui se fait du souci. Nancy Gaillard, médecin du SAMU, affronte un terrible dilemme. Un homme a voulu se donner la mort en se tirant une balle dans la tête. Son cerveau est très endommagé, mais son coeur bat encore. Faut-il à tout prix le réanimer en salle de déchoquage - A l'hôpital, se jouent aussi de belles histoires d'amour : à 70 ans, René est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Odile, sa compagne rencontrée seulement quelques mois plus tôt, est à son chevet. Florent, 29 ans, a été victime d'une intoxication alimentaire après avoir avalé de la viande avariée. Sa fiancée veille sur lui. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Jérôme Korkikian