TF1 00:10 bis 01:05 Sonstiges New York Unité Spéciale Menottes et bas résille USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Une jeune femme, Layla Briggs, analyste en placements, est retrouvée morte, pendue dans sa chambre. Son corps est couvert de brûlures, de piercings et autres scarifications. Benson et Stabler mènent l'enquête. Amenés à rencontrer les collègues de Layla, ils découvrent au fil des témoignages que le dirigeant de l'entreprise serait mêlé à des activités plus qu'inquiétantes. Ne comptant que sur leur sens de la déduction, les deux limiers s'échinent à recueillir des preuves de ces pratiques pour le moins douteuses. Autour d'eux, ils doivent faire face à une inimitié à peine voilée, quand il ne s'agit pas de l'hypocrisie la plus sournoise. Qu'à cela ne tienne, la vérité n'est pas loin... Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) Chris Meloni (Elliott Stabler) Stephanie March (Alexandra Cabot) Michelle Hurd (Detective Monique Jefferies) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Constantine Markis Drehbuch: Michael R. Perry, Dick Wolf Musik: Mike Post