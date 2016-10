TF1 20:55 bis 23:20 Sonstiges The Voice Kids Episode 6 : Demi-finale Stereo 16:9 HDTV Merken Grande nouveauté de cette troisième saison : la demi-finale et son lot de surprises et de rebondissements. A ce stade de la compétition, Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ont désormais quatre talents dans leur équipe respective. Les enfants interpréteront la chanson de leur choix pour défendre leur place. La compétition va prendre une nouvelle dimension. A la fin de la soirée, les deux finalistes de chaque équipe seront dévoilés. Mais un seul d'entre eux sera sacré "The Voice Kids", la semaine prochaine. Lilian Renaud, gagnant de l'édition 2015 de "The Voice" sera présent aux côtés des demi-finalistes pour les aider à se surpasser. Lors de la grande finale en direct, le public désignera le grand gagnant de l'édition 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nikos Aliagas, Karine Ferri Gäste: Gäste: Jenifer, Patrick Fiori, M Pokora, Lilian Renaud