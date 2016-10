TF1 16:05 bis 17:55 Sonstiges Super Nanny Séparée du père de mes enfants, je l'appelle à l'aide constamment Stereo 16:9 HDTV Merken Séparée depuis trois ans du père de ses trois enfants, Mélanie n'arrive pas à les gérer seule. Depuis la séparation de leurs parents, les enfants sont, en effet, devenus très durs avec elle : insultes et caprices sont devenus son quotidien. La seule solution qu'elle a trouvée, c'est d'appeler à l'aide Mourad, son ex-compagnon, le père des enfants. Tous les jours, c'est lui qui vient les coucher et "faire la police". Une situation très perturbante pour les enfants, qui ont du mal à comprendre que leurs parents sont vraiment séparés, et pour Mélanie, qui aimerait refaire sa vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Nanny