TF1 13:30 bis 14:45 Sonstiges Grands reportages Un été à Noirmoutier Stereo 16:9 HDTV Merken Si hors-saison Noirmoutier s'assoupit, l'été, elle se réveille pour accueillir 100 000 touristes, dix fois plus que sa population à l'année. Les habitants préparent avec excitation et appréhension la haute saison, car s'ils peuvent vivre toute l'année sur l'île, c'est grâce à cette période faste, qui amène son lot de vacanciers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne-Claire Coudray