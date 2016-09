TF1 10:10 bis 11:45 Sonstiges Joséphine, ange gardien Liouba F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken L'ange gardien Joséphine prête une fois de plus main-forte à une âme en détresse. Sa nouvelle protégée, une jeune femme russe prénommée Anna, a accepté d'être mère porteuse pour Claire et Laurent, un couple d'hôteliers. Joséphine sait qu'Anna supportera mal la séparation d'avec le nouveau-né. Elle ne se trompe pas car, au lendemain de la naissance, la jeune femme ne se résout pas à laisser son enfant, à qui elle a donné le prénom de Liouba. Elle s'enfuit avec le couffin, sans argent et sans papiers. La jeune mère et l'enfant n'ont nulle part où aller. Joséphine cherche une solution qui permettra à Anna de ne pas perdre son bébé. De leur côté, Claire et Laurent sont prêts à tout pour récupérer l'enfant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Lara Menini (Anna Dialossuva) Anne-Charlotte Pontabry (Claire Pasquier) Alexandre Varga (Laurent Pasquier) Jean-Baptiste Martin (Hadrien Duval) Ophélie Bazillou (Charlotte) Mélanie Maudran (Mathilde) Regie: Philippe Monnier Drehbuch: Emmanuelle Choppin Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli