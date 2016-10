RTL TVI 20:45 bis 22:55 Sonstiges Garde à vous: retour au service militaire Stereo Merken Déjà 3 semaines que les recrues ont intégré leur formation militaire, mais ces 3 derniers jours s'annoncent comme les plus intenses. Divisés en deux sections, les jeunes ont été plongés en situation de stress dans la zone de village combat. Malgré la fatigue et les tensions qui règnent au sein des deux groupes, ils doivent désormais aller au bout de cette ultime mission et déjouer les pièges tendus par les instructeurs pour récupérer un prisonnier. Les recrues vont donc devoir puiser dans leurs dernières ressources pour espérer remporter la victoire et ainsi avoir la fierté de faire gagner leur section. Un enjeu d'autant plus important pour eux qu'au cours de la dernière journée de leur service, une cérémonie aura lieu devant leurs familles ! Pour les jeunes soldats c'est l'occasion de vivre une véritable consécration : défiler en tenue militaire devant leurs proches. Et c'est également au cours de cette cérémonie que le patron dévoilera quelle section remporte le titre de " Meilleure section de la caserne " et quelles ont été les recrues les plus méritantes. Un moment qui s'annonce émouvant pour les recrues comme pour leurs proches. Ces dernières heures au sein du Fort de Charlemont s'annoncent donc comme les plus difficiles pour les jeunes. Entre émotion, nostalgie et derniers efforts, vont-ils réussir à tenir jusqu'au bout et surtout quels enseignements vont-ils tirer de leur expérience du service militaire - In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Garde à vous: retour au service militaire