RTL TVI 22:45 bis 23:35 Sonstiges Damages L'origine de la haine USA 2012 Stereo Merken Ellen s'ouvre enfin. Elle évoque la traumatisante tentative de meurtre, commanditée selon elle par Patty, dont elle a été victime cinq ans plus tôt. Mais l'avocate ne sait toujours pas quoi penser des dénégations de sa rivale. Channing McClaren vient alors lui annoncer une nouvelle explosive: l'un de ses plus généreux donateurs, Helmut Torben, est impliqué dans l'affaire du délit d'initié. C'est sûrement lui qui est à l'origine de la fuite qui a décrédibilisé Naomi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Patty Hewes) Rose Byrne (Ellen Parsons) Ryan Phillippe (Channing McClaren) Judd Hirsch (Bill Herndon) John Hannah (Rutger Simon) Chris Messina (Chris Sanchez) Zachary Booth (Michael Hewes) Originaltitel: Damages Regie: Ken Girotti Drehbuch: Hans Tobeason, Todd A. Kessler, Glenn Kessler, Daniel Zelman Musik: James S. Levine