RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges Bobby : seul contre tous USA 2009 Stereo Le désespoir d'un homme seul... Mary Griffith est une fervente chrétienne qui élève ses enfants selon les préceptes conservateurs de l'Eglise Presbytérienne. Pourtant, lorsque son fils Bobby confie à son frère aîné qu'il se pourrait qu'il soit gay, le secret est rapidement éventé, et la vie de la famille toute entière, bouleversée. Alors que le père et la fratrie de Bobby commencent à accepter son homosexualité, Mary est convaincue que Dieu peut le "guérir" de ce qu'elle considère comme un péché. Elle enjoint donc son fils à prier davantage et à se mettre au service de l'église dans le but d'expier. Dans l'attente de l'assentiment de sa mère, le jeune homme se plie à tout ce qui lui est demandé. Se sentant coupable de ce qu'il fait endurer à ses proches, Bobby, dévasté, finit par partir, dans l'espoir qu'un jour, sa maman l'accepte enfin... Schauspieler: Sigourney Weaver (Mary Griffith) Henry Czerny (Robert Griffith) Ryan Kelley (Bobby Griffith) Austin Nichols (Ed Griffith) Carly Schroeder (Joy Griffith) Shannon Eagen (Nancy Griffith) Scott Bailey (David) Originaltitel: Prayers for Bobby Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Katie Ford, Leroy Aarons Musik: Christopher Ward