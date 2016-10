Schweiz 1 03:00 bis 03:30 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Alternativen zum Städteflug: Das taugen Zug, Fernbus und Auto / Blödsinnige Verschwendung: Halbvolle Batterien im Recycling / Schock für Kleingewerbler: 20 000 Franken für Internet-Auftritt CH 2016 Stereo HDTV Merken Alternativen zum Städteflug: Das taugen Zug, Fernbus und Auto: Klimabewusste Reisende verzichten bewusst auf den Flieger. "Kassensturz" testet Zug, Fernbus und eine Mitfahrzentrale. Wer bietet am meisten Platz, ist am pünktlichsten und liefert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Fazit: Nicht jedes Vehikel ist zu empfehlen. Blödsinnige Verschwendung: Halbvolle Batterien im Recycling: Viele batteriebetriebene Geräte wie Wecker, Radio oder Computermaus geben zu schnell den Geist auf. Labormessungen von "Kassensturz" mit Batterien aus dem Recyclingbehälter zeigen: Viele Geräte versagen den Dienst, obwohl die Batterien noch voller Energie stecken. Schock für Kleingewerbler: 20 000 Franken für Internet-Auftritt: Mehr Kundinnen und Kunden dank einer attraktiven Webseite - mit diesem Versprechen lockt eine Firma Schweizer Kleinbetriebe in die Falle. "Kassensturz" zeigt, mit welcher fiesen Masche die Vertreter den Gewerblern seit Jahren völlig überteuerte Webseiten andrehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Joseph (Gebärdensprach-Dolmetscherin) Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz