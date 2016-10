RTL TVI 18:25 bis 19:00 Sonstiges Brol en or Stereo Merken Des rêves, nous en avons tous, mais nous manquons souvent d'argent pour les accomplir. A la rentrée, RTL TVI a décidé de changer la donne ! C'est avec une équipe d'experts que la chaîne débarque chez des particuliers qui ont fait appel à elle afin de les aider à réaliser leurs projets. Comment - En utilisant des trésors à la valeur souvent insoupçonnée qui trônent dans leur maison et dont ils sont prêts à se départir. Que cela soit un tableau qui prend la poussière, une horloge héritée d'un aïeul, une bande dessinée datant de leur enfance, ou encore, un bijou qui semble être là depuis toujours, rien n'échappera à l'oeil averti de nos estimateurs. Ces bibelots ont-ils suffisamment de valeur pour leur permettre d'accéder à leur idéal - Stéphane, le spécialiste en art moderne et contemporain, Laure, l'experte en bijoux, Vincent le professionnel des antiquités et Arnaud, considéré comme une véritable encyclopédie de la bande dessinée, se rendront chez ces particuliers pour évaluer leurs biens. Nos greniers recèlent-ils des trésors inespérés - Brol en Or nous invite à mieux connaître la valeur des biens qui nous entourent. In Google-Kalender eintragen