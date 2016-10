RTL TVI 20:55 bis 22:55 Sonstiges Echange standard USA 2011 Stereo Merken Deux amis changent accidentellement... de corps ! Amis depuis l'enfance, Mitch et Dave mènent à présent des vies bien différentes. Alors que Dave est un brillant avocat d'affaires, marié et père de trois enfants, Mitch est un comédien dilettante, qui multiplie les conquêtes ainsi que les infantilités... Mais un soir, après une soirée particulièrement arrosée, où chacun évoque sa vie et jalouse même celle de l'autre, un coup de tonnerre retentit, alors qu'ils urinent dans une fontaine... et le lendemain chacun se réveille dans le corps de l'autre ! Epouvantés, les deux amis décident de retourner à la fameuse fontaine, mais découvrent qu'elle a été démontée pour être restaurée. Ils se retrouvent obligés de vivre de la sorte pendant quelques jours. C'est ainsi que Dave se retrouve malgré lui sur le tournage d'un film pornographique, alors que Mitch met en péril la signature d'un important contrat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Mitch Planko) Jason Bateman (Dave Lockwood) Leslie Mann (Jamie Lockwood) Olivia Wilde (Sabrina McKay) Alan Arkin (Mitch's Dad) Mircea Monroe (Tatiana) Gregory Itzin (Flemming Steel) Originaltitel: The Change-Up Regie: David Dobkin Drehbuch: Jon Lucas, Scott Moore Musik: John Debney, Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 16