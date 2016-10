RTL TVI 16:10 bis 17:25 Sonstiges Beauty and the Beast Entre deux feux USA 2013 Stereo Merken Etant dans l'incapacité de reprendre sa forme humaine, Vincent doit laisser Catherine grièvement blessée entre les mains expertes d'Evan, après qu'elle se soit extirpée de sa voiture accidentée. Une intervention chirurgicale sauve la vie de Catherine, et Vincent se glisse à l'hôpital pour lui rendre visite. Il découvre alors que c'est son ex-fiancée, Alex, qui est l'infirmière chargée de s'occuper d'elle. JT reçoit la visite surprenante d'Evan, venu le questionner sur une ancienne recherche qu'il avait faite sur un ADN mutant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Max Brown (Evan Marks) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Bridget Regan (Alex Salter) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Rick Bota Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Roger Grant, Ron Koslow Musik: Claude Foisy