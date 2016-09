RTL TVI 12:15 bis 12:55 Sonstiges On y va Stereo Merken Durant 24 épisodes, Ludovic Daxhelet va parcourir la Belgique à la découverte de différents centres Basic Fit. Il se rendra ainsi à Mons-Jemappes, à Bruxelles-Porte de Namur, à Charleroi-Jumet, à Wemmel, à Namur-Naninne, à Arlon ou à Seraing. Sur place, il retrouvera Tania qui lui fera découvrir le fonctionnement du centre et lui donnera de bons conseils pour gérer sa vie de sportif. Comment bien s'échauffer - Que manger avant ou après une séance de sport - L'importance du stretching, etc... Ludovic sera ensuite convié à une séance collective où il découvrira une série de cours, parfois étonnants, souvent physiques et très diversifiés. Sa motivation et son énergie ne pourront que donner aux téléspectateurs l'envie de bouger. Tania lui fera découvrir la zone poids libres ainsi que quelques exercices de musculation à l'aide d'haltères et de poids. Il rejoindra ensuite Santo pour son cours de Freedom mix, un programme spécialement conçu pour renforcer les muscles sans accélération du rythme cardiaque. Tout l'inverse d'un cours de cardio. Le rythme du coeur est moins soutenu, mais vous sentirez très vite le travail de vos muscles. Après quelques séances seulement, vous pourrez déjà travailler avec des charges plus élevées. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On y va