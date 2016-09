ORF 3 01:55 bis 02:45 Diskussion Inside Brüssel Verstärkung des EU-Grenzschutzes / Streit um das Freihandelsabkommen CETA / Pannenserie rund um die österreichische Bundespräsidentenwahl und ihre Folgen für den Ruf Österreichs in Europa A 2016 Stereo 16:9 Merken "Inside Brüssel" meldet sich nach ereignisreichen Wochen aus der Sommerpause zurück. Beim Wiener Flüchtlingsgipfel wurde vor wenigen Tagen festgehalten, dass die Balkanroute weiterhin geschlossen bleiben soll und der Schutz der EU-Außengrenzen verbessert werden soll. Die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs stellten außerdem in Aussicht, Griechenland bei der Durchführung der Asylverfahren zu unterstützen. Für europaweite Diskussionen sorgt das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Vor allem die SPÖ nimmt eine kritische Haltung ein und möchte sicherstellen, dass Sozial- und Umweltstandards sowie die nationale Gesetzgebungshoheit nicht in Gefahr geraten. Außerdem befasst sich die Sendung mit der Bundespräsidentenwahl, die in internationalen Medien für Häme sorgt. Die Stichwahl muss nicht nur wiederholt werden, sondern wurde aufgrund des Wahlkarten-Debakels nun auch verschoben. Über diese Themen diskutiert "Inside Brüssel"-Gastgeber Peter Fritz direkt aus dem Europäischen Parlament in Brüssel mit den EU-Abgeordneten Heinz Becker (ÖVP), Josef Weidenholzer (SPÖ), Michel Reimon (Die Grünen), Georg Mayer (FPÖ) und Angelika Mlinar (Neos). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Fritz Gäste: Gäste: Heinz Becker (ÖVP), Josef Weidenholzer (SPÖ), Michel Reimon (Die Grünen), Georg Mayer (FPÖ), Angelika Mlinar (Neos) Originaltitel: Inside Brüssel