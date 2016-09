ORF 3 21:50 bis 22:25 Dokumentation Im Brennpunkt Salomonen: Armut und Gewalt im Inselparadies Salomonen: Armut und Gewalt im Inselparadies A 2016 2016-09-29 02:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Salomoninseln im Südpazifik haben eine der höchsten Vergewaltigungsraten der Welt. Mehr als ein Drittel der Frauen gibt an, dass ihre ersten sexuellen Erfahrungen erzwungen waren. Wenig überraschend geben hingegen zwei Drittel der Männer an, dass es in gewissen Situationen in Ordnung sei, Frauen zu schlagen. Joseph Zituvolomo sitzt wie viele gewalttätige Männer hinter Gittern. Er töte seine Frau und hat im Gefängnis, wie er selbst sagt, zu Gott gefunden und Kurse gegen Gewalt besucht. 2014 wurde er in ein offenes Gefängnis transferiert und kann untertags auf den Feldern arbeiten. Auch mit unserem zweiten Film bleiben wir auf den Salomoninseln, er befasst sich mit den Gefahren für das Naturparadies. Viele der über 900 Inseln sind noch unberührt, die Bewohner leben wie ihre Vorfahren vom Wald und vom Ozean. Holzunternehmen haben es jedoch auf das tropische Paradies abgesehen. Viele Familien verkaufen ihr Land und geben es zur Rodung von wertvollem Tropenholz frei, das Leben verändert sich dadurch schlagartig. Flüsse werden verschmutzt und die Inseln zerstört. Ein Stammeshäuptling hat Geld abgelehnt und große Teile seiner Insel zum Schutzgebiet erklären lassen, der Wald steht für die Bewohner nur für den Eigenbedarf zur Verfügung. Durch ein Eco-Tourismus-Programm können auch einige Abenteurer die Tropenwälder in ihrer unberührten Schönheit erkunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs Originaltitel: Im Brennpunkt