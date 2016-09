ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Hallstatt - Ein Leben zwischen Fels und See Hallstatt - Ein Leben zwischen Fels und See A 2016-09-29 01:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als bedeutendes Kultur- und Naturdenkmal wurden Hallstatt und seine Umgebung in die exklusive Weltkultur- und Naturerbe-Liste der UNESCO eingetragen In dieser Region herrscht der Dachsteingletscher über eine Landschaft, in der Mensch und Natur außergewöhnliche Verbindungen eingegangen sind. Eis, Karst und unterirdische Wasserwelten erzählen noch heute von den Jugendtagen unseres Planeten. Inmitten dieser archaischen, oft menschenfeindlich erscheinenden Landschaft behauptete sich das alpine Hallstätter Hochtal als Zentrum einer alten Welt, in der Rom noch nicht erbaut war. Ausgehend von der frühen Hochblüte dieser hallstattzeitlichen Siedlung, der durch eine Katastrophe ein jähes Ende bereitet wurde, blättert UNIVERSUM-Filmer Wolfgang Thaler bilderreich in der Chronik dieses unverwechselbaren Ortes am Hallstätter See.Ein Film von Wolfgang ThalerKo ORF/Salinen AG/Land OÖ/Adi Mayer-Film In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll