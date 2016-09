ORF 3 10:15 bis 10:45 Sonstiges Die Lange Nacht der Museen Schloss Hellbrunn Schloss Hellbrunn A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken In dieser Folge von "Aus dem Rahmen" besucht Karl Hohenlohe das Schloss Hellbrunn in Salzburg mit seinen weltbekannten Wasserspielen. Erbaut wurde es im Auftrag von Markus Sittikus von Hohenems, dem Salzburger Fürsterzbischof im frühen 17. Jhdt. Mit seinen Wasserautomaten, Grotten, Gartenanlagen und Prunkräumen gehört das Lustschloss zu den einzigartigen Denkmälern des Manierismus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Lange Nacht der Museen