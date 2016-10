BBC Entertainment 14:20 bis 14:50 Sonstiges The Vicar of Dibley The Window and the Weather GB 1994 Merken Dibley is hit by a hurricane, and the storm blows out the stained glass window of St Barnabas church. How will Geraldine raise the cash to replace it? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dawn French (Reverend Geraldine Granger) Gary Waldhorn (David Horton) John Bluthal (Frank Pickle) Emma Chambers (Alice Tinker) James Fleet (Hugo Horton) Roger Lloyd Pack (Owen Newitt) Trevor Peacock (Jim Trott) Originaltitel: The Vicar of Dibley Regie: Dewi Humphreys Drehbuch: Richard Curtis Musik: Howard Goodall