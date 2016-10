BBC Entertainment 00:25 bis 01:15 Krimiserie The Fear Tod GB 2012 Merken Having rescued a young woman from Vajkal's farmhouse, Richie goes on the run; his legacy collapsing around him. Meanwhile, the Becketts rely on Richie in order to escape Cal's fetid hideaway. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Mullan (Richie Beckett) Anastasia Hille (Jo Beckett) Harry Lloyd (Matty Beckett) Paul Nicholls (Cal Bekkett) Demosthenes Chrysan (Vajkal) Dragos Bucur (Marin) Richard E. Grant (Seb Whiting) Originaltitel: The Fear Regie: Michael Samuels Drehbuch: Richard Cottan Kamera: Gavin Finney Musik: Dan Jones