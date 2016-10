BBC Entertainment 22:50 bis 23:20 Comedyserie Uncle I Like-Like You GB 2014 Merken Sam is mortified when Errol catches her in an embarrassing position, while Andy is horrified when Val Pearson catches him spying outside his club. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Helm (Andy) Con O'Neill (Val) Daisy Haggard (Sam) Cleo Sylvestre (Old Woman) Elliot Speller-Gillott (Errol) Tom Palmer (Handsome Guy) Lauran Griffin (Ruby) Originaltitel: Uncle Regie: Oliver Refson Drehbuch: Oliver Refson

