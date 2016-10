BBC Entertainment 10:30 bis 11:20 Sonstiges New Tricks Half Life GB 2011 Merken UCOS reinvestigate the murder of an unidentified male seven years earlier when the victim is named on a website about unexplained disappearances. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alun Armstrong (Brian Lane) James Bolam (Jack Halford) Amanda Redman (Det. Supt. Sandra Pullman) Dennis Waterman (Gerry Standing) Anthony Calf (D.A.C. Strickland) Susan Jameson (Esther Lane) Claudie Blakley (Lisa Carlisle) Originaltitel: New Tricks Regie: Tim Whitby Drehbuch: Oliver Brown Musik: Warren Bennett

