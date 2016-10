NDR 12:55 bis 13:45 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Am Limit D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Die Taxifahrerin Renate Seitz wird ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag nach einem schweren Unfall mit einem Motorrad ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Sie kann sich nicht erklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie bestreitet jegliches Fehlverhalten und das, obwohl sie stark nach Alkohol riecht. War sie an dem Unfall schuld oder gibt es vielleicht doch eine andere Erklärung? Doch damit nicht genug: Die Unfallgegner von Renate Seitz waren ausgerechnet Assistenzarzt Ben Ahlbeck und die Oberärztin Dr. Leyla Sherbaz. Als die Kollegen eingeliefert werden ist sofort das gesamte Ärzteteam gefordert! Die Sorge ist groß, denn während bei Leyla zunächst nur mittelschwere Verletzungen festgestellt werden, geht es bei Ben um Leben und Tod! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Dieter Laske Drehbuch: Ariane Homayounfar, Joachim Braner Kamera: Thomas Merker Musik: Curt Cress, Manuel Mayer