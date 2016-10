NDR 12:55 bis 13:45 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Sei ehrlich mit dir selbst D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Christian Thiele kommt nach einem Fahrradunfall mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum. Dr. Niklas Ahrend und sein Assistenzarzt Elias Bähr kämpfen in einer schwierigen OP um sein Leben. Als der Patient plötzlich unerklärliche Muskelkrämpfe bekommt, reagieren die Ärzte schnell und schaffen es, die OP erfolgreich zu Ende zu bringen. Christians Freundin Eva Denaro ist unendlich erleichtert, als der Eingriff gelungen ist. Doch nun müssen Niklas und Elias herausbekommen, was die Ursache für die Krämpfe war. Eine Untersuchung bringt die erschreckende Wahrheit ans Licht. Als die Trauzeugin Marie Reuter während der Hochzeit ihrer Freunde plötzlich mit einem Herzinfarkt zusammenbricht, kümmert sich der Bräutigam Felix Leibner rührend um junge Frau und bringt sie voller Sorge sofort ins Johannes-Thal-Klinikum. Nach der eingehenden Untersuchung stellt Dr. Matteo Moreau bald fest, was Maries Herzinfarkt wirklich war: eine Panikattacke. Doch wodurch wurde sie ausgelöst? Was hat die junge Frau so verängstigt? Matteo kommt den Ursachen bald auf den Grund. Währenddessen ist Ben Ahlbeck zunehmend fasziniert von der Oberärztin Dr. Leyla Sherbaz und nimmt mehrere Anläufe, ihr näherzukommen. Ganz anders als Prof. Dr. Karin Patzelt: Seit dem sie ihren freien Tag für die Arbeit im Klinikum geopfert hat, kämpft sie darum, Leos Ultimatum zu erfüllen. Die erfahrene Chefärztin muss sich fragen, was sie wirklich will: Leo oder ihre geliebte Arbeit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Paula Schramm (Annika Rösler) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Jan Bauer Drehbuch: Bernadette Feiler, Ulrike Molsen