BBC Entertainment 00:25 bis 01:15 Sonstiges Spooks Episode 4 GB 2010 Merken When a highly skilled trio of Chinese agents arrive in London for 48 hours the team must find out why they are there. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Armitage (Lucas North) Max Brown (Dimitri Levendis) Chike Chan (Dealer) Daphne Cheung (Jiang Li) Ed Cooper Clarke (British Scientist) Peter Firth (Harry Pearce) Iain Glen (Vaughan Edwards) Originaltitel: Spooks Regie: Paul Whittington