BBC Entertainment 02:05 bis 02:50 SciFi-Serie Doctor Who Mission Dalek GB 2014 Merken A Dalek fleet surrounds a lone rebel ship and only the Doctor can help them, but his actions could change the Daleks forever. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Zawe Ashton (Journey Blue) Michael Smiley (Colonel Morgan Blue) Samuel Anderson (Danny Pink) Laura Dos Santos (Gretchen) Ben Crompton (Ross) Originaltitel: Doctor Who Regie: Ben Wheatley Drehbuch: Phil Ford Kamera: Magni Ágústsson Musik: Murray Gold