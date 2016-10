ORF 1 22:50 bis 23:35 Krimiserie Navy CIS: L.A. Tuhon USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Mord an einem Diplomaten führt Sam und Callen nach Mexico: Der ehemalige Killer Tuhon, mit dem es das Duo in seinem allerersten Fall zu tun hatte, soll in das Verbrechen verwickelt sein. Nun gilt es, den Mann aufzuspüren und herauszufinden, inwieweit er wirklich in die Sache involviert ist. Unterdessen versucht Kensi in Afghanistan immer noch aufzuklären, was es mit White Ghost auf sich hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Christine Moore Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12