Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Humboldt schuf ein neues Wissen von Natur" Merken Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt war wohl einer der wegweisendsten und bedeutendsten Naturwissenschafter des 19. Jahrhunderts. Als er 1859 kurz vor seinem 90. Geburtstag in Berlin starb, hinterließ er nach fast 70-jähriger Forschungs- und Reisetätigkeit einen neuen Wissensstand über die Natur und wurde so zum Mitbegründer der Geografie als empirischer Wissenschaft. Humboldt bereiste Lateinamerika, in die USA sowie nach Zentralasien und galt schon zu Lebzeiten als "zweiter Kolumbus" oder "neuer Aristoteles". Die britische Kulturhistorikerin Andrea Wulf hat nun ein neues Buch vorgelegt: "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur". Ihre These: Humboldt hat die Natur erfunden, sie radikal neu gedacht, sie als lebendiges Ganzes, als Kosmos, in dem vom Winzigsten bis zum Größten alles miteinander verbunden ist und dessen untrennbarer Teil wir sind, verstanden. Wulf, die sich seit vielen Jahren in ihrer Arbeit mit Natur beschäftigt, erklärt im Gespräch mit Renata Schmidtkunz, warum unser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Andrea Wulf (Kunsthistorikerin)