Super RTL 16:45 bis 17:15 Trickserie Oddbods Ruhm / Wut / Wahrsagen USA 2015 2016-10-30 07:55 Stereo HDTV Live TV 1. Geschichte: Slick möchte genau wie Pogo mit kleinen Videos zu einer echten Internetberühmtheit werden. Zuerst muss er lernen, was besonders gut ankommt. 2. Geschichte: Fuse hat große Schwierigkeiten, seine Wutausbrüche zu kontrollieren. Um seine Wut in den Griff zu bekommen, schicken Slick und Bubbles ihn zum Yoga. Schnell kommt er dort an seine Grenzen. Trotzdem schafft er es, sich auf die Meditation einzulassen und entwickelt Ehrgeiz, den Kurs erfolgreich abzuschließen. 3. Geschichte: Jeff wird die Zukunft vorhergesagt. Natürlich glaubt er kein Wort und macht sich über diesen Hokuspokus lustig. Als die vorhergesagten Ereignisse eintreffen, kommen ihm allerdings erste Zweifel. Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6