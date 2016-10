TV5 02:53 bis 03:54 Sonstiges Deviens un super-héros... pour de vrai ! F 2011 Merken Ils se nomment Danger Man, Knight Owl, Master Legend ou encore Thanatos. Derrière leurs masques et leurs costumes, ce sont des citoyens américains ordinaires qui ont décidé de devenir de véritables super-héros du quotidien. Tous poursuivent le même objectif : combattre l'injustice sociale et protéger son prochain. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deviens un super-héros... pour de vrai ! Regie: Aleksandar Dzerdz

