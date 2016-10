TV5 12:33 bis 13:25 Sonstiges Quatre saisons à la Romanée-Conti F 2010 Merken Le vin de la Romanée-Conti est rare et très convoité dans le monde. Pendant une année, Thomas Bravo-Maza s'est immergé dans ce domaine viticole aux savoir-faire jalousement gardés. Il a observé les gens passionnés qui y travaillent, les gestes minutieux qui repoussent toujours plus loin les exigences de la qualité. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Quatre saisons à la Romanée-Conti Regie: Thomas Bravo-Maza