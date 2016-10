TV5 08:39 bis 09:05 Sonstiges Méditerranéo France : Courant porteur / France : À couper le souffle / France : Gâteau d'anniversaire / France : La ferme du Frioul Merken Au sommaire: "France : Courant porteur": Une descente vertigineuse, celle de la Durance. Une descente originale puisqu'elle s'effectue sur des radeaux identiques à ceux utilisés il y a longtemps par les radeliers : ils transportaient le bois et des marchandises bien avant le chemin de fer. Aujourd'hui des passionnées remontent le temps. "France : À couper le souffle": La mer Méditerranée n'a pas échappé au développement du tourisme d'observation des baleines et des dauphins. De ce constat est né une certification de qualité dédiée exclusivement à cette activité : elle s'inscrit dans une démarche de sensibilisation du grand public pour mieux connaître les mammifères marins. "France : Gâteau d'anniversaire": La renommée de ce gâteau a désormais dépassé le village mythique de Saint-Tropez, où il a été créé en 1955 par un pâtissier polonais exilé. Un an plus tard sur le tournage du film " Et Dieu créa la femme " Brigitte Bardot donne un nom à cette brioche garnie de crème : la tarte tropézienne. "France : La ferme du Frioul": Début des années 1970, l'aquaculture s'est considérablement développée au niveau mondial par l'utilisation de techniques modernes. La production biologique a connu une expansion face à la surpêche et à la demande de plus en plus forte. Une ferme bio a été créée en 1989 au large de Marseille, c'est notre séquence " mémoire ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mediterraneo

