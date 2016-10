ATV 02:35 bis 03:25 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Folge: 23 Der Seelenjäger USA, GB 2015 Stereo Merken Seine Zeit in der Gewalt des Labyrinths und der bevorstehende Kampf zwischen den italienischen Truppen und den osmanischen Invasoren setzen dem genialen Leonardo gewaltig zu. Verzweifelt arbeitet er an neuen Erfindungen, um im Duell mit den technisch weit überlegenen Truppen des Osmanischen Reiches doch noch ein Ass aus dem Ärmel zaubern zu können. Aber es scheint so, als wären die Widersacher schon wieder einen Schritt weiter. Derweil sucht Lucrezia einen alten Freund auf. Sie hofft dort, das Rätsel um die noch fehlende essentielle Seite aus dem "Buch der Blätter" lösen zu können. Doch ihr Freund entpuppt sich als skrupelloser Feind und Lucrezia findet sich schon bald in einem Albtraum wieder?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Gregg Chillin (Zoroaster) James Faulkner (Pope Sixtus IV) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Alexander Siddig (Al-Rahim) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Mark Everest Drehbuch: Kevin McManus, Matthew McManus Kamera: Toby Moore Altersempfehlung: ab 12

