ATV 00:50 bis 01:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Puppenhaus USA 2012 Stereo Merken An einer Bushaltestelle wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, die wie eine Puppe zurechtgemacht ist. Bei der Autopsie stellt Maura fest, dass das Opfer mit einer Waffe aus Holz erschlagen wurde, und zwar aus demselben Holz, aus dem früher die Schlagstöcke für die Polizei gefertigt wurden. Korsak erinnert sich daraufhin an den Cop Artie McMurphy, dessen Frau vor ein paar Jahren spurlos aus ihrem Puppenladen verschwand. Als der Killer wieder eine Frau entführt, überprüfen Jane und ihre Kollegen daher dieses Puppengeschäft und finden dort tatsächlich eine weitere Leiche. Doch nicht Artie ist der gesuchte Serienkiller?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Chris Vance (Casey Jones) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Janet Tamaro, Russ Grant Kamera: Patrick Cady Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12