ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Folge: 66 Todesstrafe USA 2015 2016-10-13 01:50 Stereo Merken Major Crimes wird zu einer High School gerufen, an der Professor Ashby, der dort Drehbuchschreiben unterrichtet hat, erschossen wurde. Er starb, während er ein Video ansah, das den Mord an einer Maklerin zeigt. Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen beiden Opfern stellt sich heraus, dass die Maklerin früher Drehbuchautoren vermittelt hat. Da der Täter sie in dem Video fragt, ob sie ihn wiedererkenne, vermutet das Team, dass es nach einem gescheiterten Drehbuchautor sucht, der an allen Rache üben will, die ihn seiner Meinung nach an der Verwirklichung seines großen Traumes gehindert haben. Mit dem Filmen seines Rachefeldzugs will er offenbar sein Meisterwerk vorlegen. Dem Team bleibt nicht viel Zeit, um den Killer aufzuspüren, denn er hat schon einen weiteren Mann in seiner Gewalt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: David A. Harp, Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16

