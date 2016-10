ATV 18:50 bis 19:20 Comedyserie Two and a Half Men Mir ist langweilig USA 2012 2016-10-14 16:25 Stereo Merken Zoey zieht mit ihrer Tochter Ava als Probelauf für eine Woche bei Walden ein. Alan bleibt nichts anderes übrig, als sich eine neue Bleibe zu suchen. Auch Haushälterin Berta ist nicht erfreut, eine Siebenjährige im Haushalt zu haben. Walden verspricht ihr, sich um Ava zu kümmern. Allerdings ahnt er nicht, wie anstrengend so ein Kind sein kann. Und auch das Frühstücksritual geht Walden im Handumdrehen tierisch auf die Nerven ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Sophie Winkleman (Zoey) Graham Patrick Martin (Eldridge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12