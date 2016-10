ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Ein Tässchen Tee USA 2012 Stereo Merken Als Zoey hört, dass Walden mit seiner Exfrau Bridget eine Firma gegründet hat, ist sie stinksauer. Um die Situation zu entschärfen, arrangiert er ein gemeinsames Abendessen mit den beiden. Anschließend ist Zoey erst recht davon überzeugt, dass Bridget einen Keil zwischen sie und Walden treiben will. Um ihr seine Liebe zu beweisen, bietet Walden ihr an, mit ihrer Tochter bei ihm einzuziehen. Doch damit sitzt Alan vor der Tür ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Sophie Winkleman (Zoey) Judy Greer (Bridget Schmidt) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Georgia Engel (Jean) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12