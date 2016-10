ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Ein verpatztes Date USA 2002 2016-10-14 07:55 Stereo Merken Lorelai trifft bei einer von Emily veranstalteten Auktion den gutaussehenden Peyton. Nachdem sie es nicht geschafft hat, an dessen Telefonnummer zu kommen, muss sie sich deswegen schließlich an ihre Mutter wenden. Doch schon bald bereut sie diesen Schritt: Das folgende Date läuft alles andere als gut, aber Emily möchte nicht akzeptieren, dass sich Lorelai auf kein weiteres Treffen einlassen will. Indessen soll sich Rory um den Rasen eines Nachbarn kümmern. Als sie Probleme mit der Sprinkleranlage hat, muss sie Jess um Hilfe bitten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Joe Ann Fogle Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Justin Tanner Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips