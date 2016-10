ATV 12:40 bis 13:10 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Ein Bett für harte Männer USA 1996 Stereo Merken Tim und Al stellen in "Tool Time" ein von ihnen selbst entworfenes Männerschlafzimmer vor, das jedes Macho-Herz höher schlagen lässt. Aber dann müssen sich Jill und Tim mit den Schulproblemen ihrer Söhne befassen. Während Brad in der Schule endlich gute Noten schreibt, ist Randy in manchen Fächern seinen Mitschülern leistungstechnisch so überlegen, dass er sich langweilt und den Unterricht stört. Daher soll er in seinen besten Fächern künftig in die Klasse seines älteren Bruders gehen - woraufhin sich dessen Noten jedoch sofort wieder verschlechtern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Earl Hindman (Wilson) Debbe Dunning (Heidi Keppert) Originaltitel: Home Improvement Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Lloyd Garver, Bruce Ferber Kamera: Donald A. Morgan