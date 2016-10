ATV 2 00:55 bis 02:50 Drama In ihrem Haus F 2012 Nach dem Stück von Juan Mayorga Stereo 20 40 60 80 100 Merken Germain wollte eigentlich Karriere als Schriftsteller machen, hat es allerdings nur bis zum Französischlehrer gebracht. Sein langweiliges Leben erhält unerwartet neuen Schwung, als er einen Aufsatz des 16-jährigen Schülers Claude liest. Der Junge beschreibt detailliert und spannend, wie er sich das Vertrauen seines Mitschülers Rapha und dessen Eltern erschleicht und so in deren Haus, Alltag und Familie eindringt. Es folgen weitere Aufsätze, die Germain gemeinsam mit seiner Frau Jeanne geradezu verschlingt. Mit einer Mischung aus Neugier, Voyeurismus und Abscheu wartet Germain fieberhaft auf die nächste Fortsetzung und ermutigt Claude weiterzuschreiben. Doch bald beginnt die Grenze zwischen Realität und Fiktion immer mehr zu verschwimmen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fabrice Luchini (Germain Germain) Ernst Umhauer (Claude Garcia) Kristin Scott Thomas (Jeanne Germain) Emmanuelle Seigner (Esther Artole) Denis Ménochet (Rapha Artole père) Bastien Ughetto (Rapha Artole fils) Jean-François Balmer (Le proviseur du lycée Gustave Flaubert) Originaltitel: Dans la maison Regie: François Ozon Drehbuch: François Ozon, Juan Mayorga Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12