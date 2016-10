ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Weißer Tod USA 2005 Stereo Merken Während Jordan den Tod eines Mannes untersucht und dabei einem selbsterklärten "Todesengel" auf die Spur kommt, ermitteln Garret und Woody am Bostoner Flughafen. Dort starben innerhalb kurzer Zeit ein Passagier und eine Angestellte des Airports, die am Gepäckband gearbeitet hat. Offizielle Stellen fürchten einen terroristischen Anschlag oder den Ausbruch einer Seuche. Doch Garret findet heraus, dass beide Opfer durch eine Heroin-Überdosis starben. Allerdings findet er bei beiden keinen Hinweis auf Nadeleinstiche. Als das Team erkennt, wie die Opfer mit dem Heroin in Kontakt kamen, versuchen sie Woody zu warnen, der auf eigene Faust ermittelt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Andrew Black Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin