hr2 20:05 bis 21:30 Sonstiges RheinVokal Festival Barock am Deutschen Eck Antonio Maria Montanari: Concerto A-Dur op. 1 Nr. 8 Händel: Kantate "Delirio amoroso" HWV 99 Vivaldi: Concerto grosso h-Moll op. 3 Nr. 10 RV 580 aus "L'Estro Armonico" J.S. Bach: Kantate "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51 (Maria Savastano, Sopran; Ensemble Diderot, Leitung: Johannes Pramsohler)