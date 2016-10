hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Katarina Barley, "Generalsekretärin" 2016-10-13 23:05 Merken Nächstes Jahr stehen Bundestagswahlen an. Für die SPD sieht es nicht gut aus, die Umfragen lassen Böses erahnen. Das ficht Katharina Barley nicht an. Die smarte Generalsekretärin der Sozialdemokraten ist intelligent, gelassen, spontan, energiegeladen, lebensfroh, Mitglied übrigens in zwei Karnevalsvereinen. Verzagtheit gehört nicht zu den Charaktereigenschaften der gebürtigen Kölnerin, die das Amt seit Dezember 2015 bekleidet. Die Sozialdemokaten wollen sich Anfang 2017 auf einen Kanzlerkandidaten verständigen, erstes Zugriffsrecht habe SPD-Chef Sigmar Gabriel, sagt seine Generalsekretärin, die aus deutsch-britischem Elternhaus stammt. Sie kommt gut klar mit ihm, Menschen mit Profil, wozu auch Ecken und Kanten gehören, findet sie gut. Kein böses Wort in all den Monaten in der Berliner Schlangengrube Willy-Brandt-Haus, alle Genossen mögen die Juristin und Mutter zweier Söhne. Attacke könne sie auch, sagt sie, mag sie aber nicht so. Die Juristin setzt auf Ausgleich, auf Argumente. Was aber hat sie für ein Rezept, damit die SPD nicht so viel Federn lassen muss bei der nächsten Wahl? Der Markenkern "Soziale Gerechtigkeit" steht bei ihr ganz oben auf der Liste. Sie wird sich zu Wort melden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andrea Seeger