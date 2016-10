Sky Bundesliga 19:00 bis 21:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - 1. FC Köln, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Beim 1. FC Köln war nach dem 1:1 gegen RB Leipzig niemand besonders traurig darüber, dass es mit dem erhofften Sieg nicht geklappt hat. FC-Manager Jörg Schmadtke sah "eine gerechte Punkteteilung" und auch Trainer Peter Stöger fand: "Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir sind mit dem Punt sehr zufrieden." Dabei kostete das Remis die Kölner Platz zwei und das vor dem Top-Duell beim verlustpunktfreien Spitzenreiter. In München wird sich zeigen, wie stark dieser FC wirklich schon ist. Schmadtke will mal "schauen, was geht", würde aber nicht darauf wetten, "dass wir die große Hoffnung des internationalen Fußballs sind, um den FC Bayern zu stürzen". Moderation: Jan H In Google-Kalender eintragen Bildergalerie