Super RTL 14:45 bis 15:10 Trickserie Die Dschungelhelden Die Herrscherin des Dschungels / Die Außerirdischen F 2013 Stereo HDTV 1. Geschichte: Otterdame Melina besitzt einen magischen Kristall und hat sich selbst zur Herrscherin des Dschungels ernannt. Auf der Suche nach einem Palast wird sie auf das Zuhause der Dschungelhelden aufmerksam und möchte sich dies zu eigen machen. Sie gibt den Bewohnern 24 Stunden Zeit ihr Heim zu räumen und es Melina zu überlassen. Dies wollen sich die Dschungelhelden aber keineswegs gefallen lassen. 2. Geschichte: Die Flamingos sind ganz aufgeregt. Sie glauben Außerirdische entdeckt zu haben. In ihrer Not bitten sie den großen Tiger-Krieger Maurice um Hilfe.Währenddessen lernen Grummel und Harry ihre neuen Nachbarn kennen. Originaltitel: The Jungle Bunch: To the Rescue Altersempfehlung: ab 6