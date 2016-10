Bayern 4 20:03 bis 21:30 Sonstiges Thema Musik Zu Händen: Neue Musik. Wie und was hören wir morgen? / Musik von Johannes S. Sistermans und Marcus Antonius Wesselmann Live Merken Zu Händen: Neue Musik - Wie und was hören wir morgen? Sie waren schon tot gesagt, doch längst sind sie wieder da: die Vinyl-Schallplatten und auch die Musikkassetten. In Kleinstauflagen zwar und nur was für echte Kenner wie Liebhaber, aber sie werden von so manchen Zeitgenossen gehört und gar gesammelt. Die immerhin noch physischen Speicher- und Wiedergabe-Formate von TonBildern wie CD, DVD, Blue Ray haben die alten Informationsmedien nicht wirklich verdrängt. Auch den nun nicht mehr haptischen Datenformaten wie MP3 oder MPEG ist das nicht gelungen, wie auch die digitalen Concert Halls nicht das live-Konzert ersetzt haben. Bisher jedenfalls. Denn die digitale Revolution (samt Internet-Stream- und - Download-Services) schreitet rapide voran, verändert die Musiklandschaft nachhaltig, schafft ungeahnte Möglichkeiten der Verbreitung und Zugänglichkeit, zugleich einige Barrieren. Inwiefern die Neue Musik - ihre Distribution, ihre Produktion, mithin ihre Ästhetik - von den Internet-Plattformen profitiert oder vielleicht gerade nicht, ist eine aktuelle Frage. Nicht nur bloß für heute, sondern auch für die Zukunft. In Google-Kalender eintragen Moderation: Meret Forster, Stefan Fricke Gäste: Gäste: Jens-Christian Rabe (Journalist), Rolf W. Stoll (Verleger), Marcus Antonius Wesselmann (Komponist), Peter Wiechmann (Jurist), Teodore Anzellotti (Akkordeon)