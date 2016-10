puls 4 23:45 bis 02:20 Abenteuerfilm Apocalypto USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im 15. Jahrhundert lebt ein Maya-Stamm auf der mittelamerikanischen Halbinsel Yucatán in paradiesischem Naturfrieden. Die Außenbezirke des Volkes wurden noch nicht von den Europäern entdeckt. Bei einem Jagdausflug begegnen Jaguar Paw (Rudy Youngblood) und seine Stammesbrüder einer Übermacht verrückt gewordener Wilder, die ihr Dorf überfallen. Jaguar kann Frau und Kinder vor dem brutalen Übergriff verstecken, gerät dabei aber in die Fänge des sadistischen Anführers Middle Eye (Gerardo Taracena). Was er und die anderen Dorfbewohner erleiden, übersteigt all ihre apokalyptischen Ängste.

Ein Untergang, so gewaltig wie die Titanic: In epochaler Größe und brachialer Gewalt schildert Regie-Monomane Mel Gibson ("Die Passion Christi", "Braveheart") die letzten Tage einer Maya-Kultur kurz vor dem Völkermord durch die Konquistadoren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rudy Youngblood (Pranke des Jaguars) Dalia Hernández (Sieben) Jonathan Brewer (Von kleinem Geist) Morris Birdyellowhead (Blitzender Himmel) Carlos Emilio Báez (Schnelle Schildkröte) Raoul Trujillo (Leitwolf) Gerardo Taracena (Stirnauge) Originaltitel: Apocalypto Regie: Mel Gibson Drehbuch: Mel Gibson , Farhad Safinia Kamera: Dean Semler Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 18

