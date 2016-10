Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Marktplatz Mehr als schnell und preiswert. Das Eigenheim als Fertighaus Merken Die Villa Undine ist eine echte Perle an der Promenade des Ostseebades Binz auf Rügen. Das markante Wollgasthaus in Holzbauweise von 1855 ist schon allein wegen des violetten Anstriches und der weißen Balken ein echter Blickfang. Und es ist eines der ersten Fertighäuser in Deutschland. Dabei verbinden viele Menschen mit Fertighauskonzepten eher architektonische Schlichtheit. Für den einen sind Fertighäuser der Inbegriff industrieller Bauweise. Für den anderen ist ein Fertighaus der Schlüssel zu einem finanzierbaren Eigenheim. Doch längst wird diese Gebäudeform mit unterschiedlichen Varianten in vielen verschiedenen Materialien geliefert, die Spielraum für eigene Ideen bieten. Welche Baustoffe kommen zum Einsatz, wie viel individuellen Gestaltungsspielraum bieten Fertighauskonzepte? Wie energiesparend können Häuser in Fertigbauweise sein? Und last but not least: Wie viel Zeit und Geld spart ein Fertighaus wirklich gegenüber der Massivbauweise? Diese und Ihre Fragen klärt Manfred Kloiber gemeinsam mit Expertinnen und Experten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Manfred Kloiber