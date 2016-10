Schweiz 2 10:35 bis 11:20 Krimiserie Kommissar Rex Mörderische Leidenschaft D, A 1996 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Diana Markus wird wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Freund zu zehn Jahren Haft verurteilt. Als Beobachter im Gerichtssaal hat sich der Zeichenlehrer Wolfgang Bergmann unsterblich in die Angeklagte verliebt. Er erschlägt einen Wachsoldaten, raubt dessen Schnellfeuergewehr und befreit Diana. Moser und Rex können sie kurze Zeit später dingfest machen, doch Bergmann hat einen teuflischen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Anne Kasprik (Diana Markus) Rainer Egger (Wolfgang Bergmann) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12